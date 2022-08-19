Daily Mail: Джоан Роулинг и Warner Bros. начали работу над спин-оффом «Гарри Поттера»

Кинокомпания Warner Bros. начала работу над спин-оффом «Гарри Поттера» совместно с британской писательницей Джоан Роулинг. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, переговоры по будущему проекту прошли между киностудией и Роулинг еще полгода назад. Отмечается, что спин-офф будет представлен в формате сериала и, вероятней всего, выйдет на стриминговом сервисе Warner HBO. В настоящее время разрабатывается сценарий шоу.

Представители Warner Bros. отказались от комментариев. Источники, однако, сообщают, что «люди, работающие на HBO, говорят о спин-оффе "Поттера" как о факте». Они также отметили, что Роулинг всерьез рассматривала возможность создания еще одной франшизы, связанной с волшебником.

«Гарри Поттер» — серия фильмов, основанных на книгах о юном волшебнике. Франшиза оценивается более чем в 25 миллиардов долларов. В 2016 году вышел спин-офф фильма «Фантастические твари и где они обитают», рассказывающий о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной истории.

Ранее Warner Bros. поддержала Джоан Роулинг после угроз убийством.