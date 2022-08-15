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Warner Bros. поддержала Джоан Роулинг после угроз убийством

Компания Warner Bros. поддержала Роулинг, которой поступают угрозы из-за поддержки Рушди
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг. Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Компания Warner Bros. поддержала автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, которой начали поступать угрозы убийством из-за поддержки писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает Deadline.

«Мы поддерживаем ее [Роулинг] и всех авторов, которые смело выражают свое мнение. Warner Bros. верит в свободу выражения мнений, мирный дискурс и поддержку тех, кто публично высказывается о своих взглядах. Наши мысли с сэром Салманом Рушди и его семьей после бессмысленного акта насилия в Нью-Йорке. Компания решительно осуждает любые формы угроз, насилия или запугивания», — говорится в заявлении корпорации.

Ранее Роулинг в своем Twitter-аккаунте назвала нападение на Рушди ужасной новостью. «Не переживай. Ты — следующая», — ответил на ее пост один из пользователей.

Нападение на 75-летнего Салмана Рушди произошло 12 августа, во время лекции в Нью-Йорке. Писатель получил не менее 10 ножевых ран. Нападавшего задержали. Его заключили под стражу без права внесения залога.

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Марина Погосян
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