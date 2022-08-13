Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Напавший на писателя Рушди арестован за попытку совершения убийства

Полиция сообщила об аресте напавшего на писателя Рушди за попытку совершения убийства

Фото: Ted Shaffrey / AP

Напавший на писателя Салмана Рушди был арестовал за попытку совершить убийство. Об этом сообщает Reuters.

«Хади Матару, ответственному за вчерашнее нападение, официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и в нападении», — говорится в сообщении. Подозреваемого заключили под стражу без права внесения залога.

Неизвестный напал на Рушди 12 августа во время его выступления. Известно, что писатель получил не менее 10 ножевых ран.

По последним данным, писателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как последствия покушения оказались слишком серьезными.

В 1988 году Салман Рушди выпустил свой четвертый роман «Сатанинские стихи», после чего ему постоянно поступали угрозы со стороны мусульман из-за персонажа, списанного с пророка Мухаммеда. Британское правительство взяло писателя под защиту. В 2000-м он переехал в США.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ
Стало известно об экономии на воде и электричестве в Латвии
На Украине чиновники брали взятки за выезд в подконтрольные России районы
Напавший на писателя Рушди арестован за попытку совершения убийства
Стала известна схема массового уклонения украинцев от призыва в ВСУ
Идею замены второго пилота в самолетах на виртуального оценили
Ученый дал прогноз по распространению подвида омикрон-штамма «кентавр» в России
Дворкович отреагировал на предложение исключить Россию из FIDE
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошь
Депутат упал с велосипеда во время записи поздравления для россиян на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.