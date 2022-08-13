Напавший на писателя Рушди арестован за попытку совершения убийства

Полиция сообщила об аресте напавшего на писателя Рушди за попытку совершения убийства

Напавший на писателя Салмана Рушди был арестовал за попытку совершить убийство. Об этом сообщает Reuters.

«Хади Матару, ответственному за вчерашнее нападение, официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и в нападении», — говорится в сообщении. Подозреваемого заключили под стражу без права внесения залога.

Неизвестный напал на Рушди 12 августа во время его выступления. Известно, что писатель получил не менее 10 ножевых ран.

По последним данным, писателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как последствия покушения оказались слишком серьезными.

В 1988 году Салман Рушди выпустил свой четвертый роман «Сатанинские стихи», после чего ему постоянно поступали угрозы со стороны мусульман из-за персонажа, списанного с пророка Мухаммеда. Британское правительство взяло писателя под защиту. В 2000-м он переехал в США.

