Писатель Салман Рушди получил ножевое ранение в шею

На писателя Салмана Рушди напали с ножом во время лекции в Нью-Йорке

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил ножевое ранение в шею. Об этом сообщает BBC News.

На 75-летнего автора напали во время лекции в Нью-Йорке. Полицейские рассказали, что его доставили на вертолете в больницу, но подробности о его состоянии не уточняются.

12 августа 2022 года около 11 часов утра подозреваемый выбежал на сцену и напал на Рушди и интервьюера. Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. О его состоянии пока ничего не известно. Интервьюер получил легкую травму головы полиция штата Нью-Йорк

Нападавшего мужчину сразу же арестовали. По словам очевидца, он выбежал на сцену во время выступления писателя и нанес ему несколько ударов. Присутствовавшие в зале не сразу поняли, что у мужчины в руках был нож, некоторые из них думали, что Рушди ударили кулаком.

В настоящее время полиция расследует инцидент и устанавливает мотивы нападавшего. Его личность пока не раскрывается.

В сети появилось видео нападения на Рушди

Вскоре после случившегося в социальных сетях начало распространяться видео, снятое вскоре после нападения на писателя. На четырехсекундной записи видно, как люди бегут на сцену к лежащему на полу автору. Остальные присутствующие в зале медленно встают со своих мест и расходятся по помещению.

Комментарии очевидцев

Согласно данным Daily Mail, на Рушди напали в Институте Чатокуа. Он планировал прочитать лекцию о США и рассказать, как эта страна становится местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании. Издание утверждает, что после инцидента всех присутствовавших в зале немедленно эвакуировали, а Рушди помогли уйти со сцены.

В Институте Чатокуа отказались от комментариев. «Мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. В настоящее время я не могу сообщить никаких подробностей», — сказал представитель учреждения.

В беседе с BBC News один из очевидцев инцидента Карл Леван признался, что все посетители мероприятия были в шоке от случившегося. Он сидел между 14-м и 15-м рядами, когда увидел, что слева на сцену забежал человек и несколько раз ударил Рушди ножом. Другие очевидцы рассказали, что на нападавшем была черная маска.

Это было просто ужасное зрелище очевидец Карл Леван

Писателя поддержали правозащитники

Правозащитная неправительственная организация «ПЕН-клуб», объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, выпустила заявление в связи с нападением на Рушди.

«"ПЕН-Америка" оправляется от шока и ужаса из-за новости о жестоком нападении на нашего бывшего президента и союзника Салмана Рушди, который, как сообщается, получил несколько ножевых ранений во время выступления на сцене Института Чатокуа в северной части штата Нью-Йорк. Мы не можем вспомнить ни одного подобного случая публичного и жестокого нападения на писателя на американской земле», — говорится в Twitter-аккаунте организации.

За что преследовали Салмана Рушди

Писатель родился 19 июня 1947 в Бомбее. В 1981 году он стал лауреатом Букеровской премии за роман «Дети полуночи», а в 1988-м выпустил свою четвертую книгу «Сатанинские стихи», которая вызвала протесты мусульман сразу в нескольких странах. Иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом, после чего Великобритания взяла Рушди под защиту. Ситуация привела к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном.

После выхода «Сатанинских стихов» иранский фонд 15-Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство Рушди в размере 2,5 миллиона долларов. Автор был вынужден скрываться на протяжении многих лет и редко появлялся на публике. Он жил попеременно то в США, то в Британии. Преемник Хомейни, аятолла Али Хаменеи заявлял, что смертный приговор в отношении писателя останется неизменным.

В 2007 по случаю дня рождения королевы Великобритании Салману Рушди был присвоен рыцарский титул, что вновь привело к протестам со стороны мусульман. В 2016 году к цене за убийство автора иранские медиа назначили надбавку в 600 тысяч долларов.