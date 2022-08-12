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Появилось видео нападения на писателя Салмана Рушди

В сети появилось видео нападения на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке

В интернете появилось видео нападения на писателя Салмана Рушди во время его лекции в Нью-Йорке. Ролик распространился в социальных сетях, в том числе в Twitter-аккаунте редактора Foreign Affairs Гиты Мохан.

На четырехсекундной записи видно, как люди бегут на сцену к лежащему на полу писателю. Остальные присутствующие в зале встают со своих мест.

Ранее в пятницу, 12 августа, сообщалось, что неизвестный напал на Рушди во время его выступления. Очевидцы говорят, что он ударил автора кулаками или ножом. Нападавшего задержали. О состоянии самого писателя пока ничего не известно.

В 1988 году Салман Рушди выпустил свой четвертый роман «Сатанинские стихи», после чего ему постоянно поступали угрозы со стороны мусульман. Британское правительство взяло писателя под защиту. В 2000-м он переехал в США.

Марина Погосян
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