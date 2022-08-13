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Автор «Гарри Поттера» подверглась угрозам убийством

Автору «Гарри Поттера» Роулинг пригрозили убийством после ее поддержки писателя Рушди

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Автору популярной саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг пригрозили убийством после ее публичной поддержки писателя Салмана Рушди, который подвергся нападению во время лекции. Об этом пишет издание Daily Mail.

Писательница прокомментировала произошедшее на своей странице в Twitter. «Ужасные новости. Чувствую себя очень плохо. Пусть с ним все будет в порядке», — написала Роулинг. «Не переживай. Ты — следующая», — ответил на ее пост один из пользователей. Как сообщается в материале, она получила угрозы от экстремиста, который ранее выразил симпатию Хади Матару, подозреваемому в покушении на Рушди.

12 августа стало известно о нападении на Рушди в Нью-Йорке. Он получил ножевое ранение и его доставили на вертолёте в больницу. Агент писателя Эндрю Уайли позже рассказал, что Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Новости неутешительные. Вероятно, Салман потеряет один глаз, повреждены нервы на его руке, он также получил удар в печень, которая также повреждена», — заявил Уайли.

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Варвара Кузьмина
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