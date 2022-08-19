В России решили перевести часть промышленности в «квазиплановый» режим

РБК: Минпромторг разработает новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме

Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения, в рамках которой часть промышленности будет переведена в «квазиплановый» режим, пишет РБК со ссылкой на источники.

Согласно идее, государство будет регулировать потребление зарубежного сырья, необходимого для российских производителей. Модель импортозамещения может быть выстроена следующим образом: власти проведут опрос потребителей иностранных материалов и комплектующих, серийного производства которых пока нет в России. За основу будет взят список таких позиций, разработанный Минпромторгом еще до начала военных действий на Украине. В перечне указано более двух тысяч наименований. По итогам опроса государство решит, сколько производителей и в каком объеме готовы покупать продукцию. Затем правительство найдет площадки, которые смогут ее произвести, и, наконец, если удастся это сделать, определит доступные потребителям привилегии и льготы.

Новая схема импортозамещения будет основана «на базе крупных "вытягивающих" проектов (или "проектов-маяков", стратегических инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами)», пишет издание. Источник РБК отмечает, что обновленная модель не станет «госпланом, который сейчас никому не нужен». Кроме того, ввести полноценный госплан невозможно, поскольку тогда средства производства принадлежат государству.

«Квазиплановый» режим министерство планирует распространить на такие отрасли как судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. «Иначе в нынешних условиях просто не начать производить», — заявил источник. Согласно планам, модель будет запущена осенью текущего года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости отказа от рыночной промышленной политики ради достижения технологического суверенитета. По его мнению, в скором времени российское оборудование вытеснит иностранные разработки.