Аналитик рассказал об ударе газовых ограничений по промышленности в Италии

Аналитик ФНЭБ Гривач заявил о тяжелых последствиях для итальянской промышленности

Война Италии с основным поставщиком газа толкает вверх цены и больно бьет по кошельку и конкурентоспособности итальянской промышленности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

У «Газпрома» с итальянскими компаниями действуют несколько долгосрочных контрактов более чем на 20 миллиардов кубометров ежегодных поставок, отметил он. В целом объемы поставок российского газа в Италию в обычном режиме составляют 30 миллиардов кубометров в год по газопроводу TAG, или 40-50 процентов итальянского рынка. Сейчас из-за инфраструктурных ограничений, по словам аналитика, объемы сократились до 1-1,5 миллиарда кубометров в месяц.

«В целом Италия имеет самый диверсифицированный портфель газа в Европе. Небольшая собственная добыча, трубопроводный импорт из России, Алжира, Ливии, Азербайджана и Норвегии плюс три терминала по приему [сжиженного природного газа — прим. «Ленты.ру»] СПГ. В то же время и доля газа в энергобалансе страны одна из самых высоких в ЕС — свыше 40 процентов, и война с основным поставщиком, толкающая вверх цены, больно бьет по кошельку и конкурентоспособности итальянской промышленности», — поделился Гривач.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал итальянское правительство отказаться от поставок газа из России, прежде чем Москва примет аналогичное решение.

