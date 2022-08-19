Берлускони призвал отказаться от газа из России

Экс-премьер Италии Берлускони призвал Рим отказаться от газа из России

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал итальянское правительство отказаться от поставок газа из России прежде, чем Москва примет аналогичное решение. Об этом сообщает издание il Foglio.

Политик ответил на вопрос о том, поддерживает ли он меры Рима по отказу от энергоресурсов из России. «Конечно, при условии, что за это время будут созданы предпосылки для альтернативных поставок», — заключил он.

По мнению бывшего премьер-министра, в Италии остро стоит необходимость создания терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводов по производству энергии из отходов. Он подчеркнул, что для отказа от ископаемых видов топлива нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии и новые технологии в области ядерной энергетики.

Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы Сильвио Берлускони бывший премьер-министр Италии

Италия решила заменить российский газ мусором

Одной из альтернатив российского природного газа может стать мусор. Итальянская компания Maire Tecnimont заявила, что ее ученые работают над решением, которое позволит извлекать углерод и водород из свалочных отходов, а в дальнейшем из них будут производиться экологически чистые химикаты и топливо.

Исполнительный директор технологического конгломерата Алессандро Бернини рассказал, что в Италии ежегодно выбрасывается около 16 миллионов тонн отходов. По его мнению, при наличии 10 заводов, которые смогут ежегодно перерабатывать 600 тысяч тонн мусора, компания сможет покрыть 10 процентов от общего числа газа, необходимого для и энергоснабжения всей страны.

Поиски поставщиков для диверсификации поставок

29 июля итальянская энергетическая компания Eni заявила, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа к 2025 году и уже находится в поиске новых поставщиков. Компания уже заключает новые соглашения на поставку газа, в том числе с Алжиром, Египтом и Конго. Ищет она дополнительные возможности и в других странах присутствия, таких как Ливия, Ангола, Мозамбик, Индонезия, Катар.

32 миллиарда кубометров газа ранее в среднем экспортировала Россия

Представители Eni уверены, что смогут покрыть дефицит газа и заместить объемы российских поставок на 100 процентов.

Европейские страны намерены полностью отказаться от энергоресурсов (нефти, природного газа, угля) из России в максимально короткие сроки в связи с вводом российских войск на территорию Украины. Основные вопросы вызывает предстоящий зимний период, в который региону придется заметно сократить потребление топлива, о чем уже договорились министры энергетики стран ЕС.