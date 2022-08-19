Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа

Бывший премьер-министр Италии Берлускони призвал страну отказаться от российского газа

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони призвал Рим отказаться от российского газа. Его слова передает РИА Новости.

Политик ответил на вопрос о том, поддерживает ли он меры по отказу от энергоресурсов из России. «Конечно, при условии, что за это время будут созданы предпосылки для альтернативных поставок», — заключил он.

Берлускони указал на необходимость создания терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводов по производству энергии из отходов. Также он призвал инвестировать в возобновляемые источники энергии и вновь начать исследования в области чистой ядерной энергетики. «Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — высказался экс-премьер.

Ранее премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил политик.