Немцам предложили обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии газа

Жителям ФРГ предложили обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. Об этом сообщает Südwest Presse.

«Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил политик. Он добавил, что используя тряпку можно перестать постоянно принимать душ.

Кречман рассказал, что доказывает возможность существенно сэкономить энергию на свое примере. «У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель», — уточнил он. По его словам, на протяжении 25 лет он отапливает только одну жилую комнату и нагревает воду с помощью солнечной энергии.

Ранее глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен предрек риск роста долгов за отопление у миллионов домохозяйств в Германии. Он объяснил, что немцы не смогут оплачивать отопление из-за резкого роста цен на газ. Энергетическая безопасность стран Европы в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа.