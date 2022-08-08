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Миллионам немцев предрекли долги за отопление

Союз арендаторов Германии заявил о риске роста долгов у миллионов немцев из-за цен на газ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен предрек риск роста долгов за отопление у миллионов домохозяйств в Германии. Такое заявление он сделал в разговоре с газетой Tagesspiegel.

Он объяснил, что немцы не смогут оплачивать отопление из-за резкого роста цен на газ. В связи с этим он указал на необходимость усиление защиты от выселения арендаторов, а также реформы системы выплат жилищных пособий. «Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия», — отметил Зибенкоттен.

Ранее сообщалось, что власти Германии задумались о введении квот на расход газа в стране. Проект нормирования может обойтись республике в миллиарды евро.

Энергетическая безопасность стран Европы в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа. Дефицит энергоносителей привел к тому, что страны Евросоюза начали готовиться к запуску экстренных планов по укреплению энергобезопасности. Некоторые государства, в том числе Германия, решили восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу.

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Ксения Назарова
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