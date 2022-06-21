Европа экстренно сократит потребление газа

Business Insider: страны Европы разрабатывают планы перехода на уголь из-за нехватки газа

Европейские страны разрабатывают экстренные планы по укреплению энергобезопасности, включающие нормирование потребления газа и переход на альтернативное топливо — уголь, так как поставки российского газа в регион сократились. Об этом пишет Business Insider.

С середины июля объемы газа, идущего из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», резко упали. «Газпром» заявил, что не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме, существенно меньше планового. Суточная производительность с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.

Нидерланды и Дания 20 июня заявили, что работают над планами действий в сложившихся чрезвычайных условиях, чтобы справиться с перебоями в поставках энергоносителей. По данным Reuters, власти Нидерландов намерены предупреждать общественность о новых проблемах с поставками газа, однако будет ли топливо нормироваться, пока неизвестно. Энергетическое агентство Дании, подразделение Министерства энергетики, заявило, что в случае усугубления ситуации газ будет нормироваться, а для некоторых промышленных потребителей поставки будут ограничены.

Италия, в свою очередь, рассматривает вопрос об объявлении режима повышенной готовности: к 20 июня национальная энергокомпания Eni шесть дней подряд получала объем газа, не соответствующий запрошенному. «Газпром» не объяснил решение урезать поставки в Италию. Если страна объявит режим повышенной готовности, она также может начать нормировать газ для промышленных предприятий.

Германия и Австрия уже запустили планы чрезвычайных мер по обеспечению энергобезопасности, включающие возможность нормирования. Кроме того, Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что пережить предстоящий энергетический кризис им поможет увеличение угольной генерации. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение потребления газа является «абсолютной необходимостью», сообщает Reuters.

Австрия, закрывшая последнюю угольную электростанцию в 2020 году, пообещала переоборудовать газовую электростанцию для работы на угле в случае ухудшения ситуации. Кроме того, Нидерланды сняли установленное ранее ограничение на угольную генерацию, а итальянские угольные электростанции в последние несколько месяцев занялись увеличением запасов.

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