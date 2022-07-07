В Германии задумались о нормировании расхода газа

Focus: введение квот на расход газа обойдется Германии в миллиарды евро

Власти Германии задумались о введении квот на расход газа в стране — проект нормирования может обойтись республике в миллиарды евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Focus.

Согласно информации СМИ, данную меру сейчас оценивает министерство экономики Германии. Издание отмечает, что введение нормированного потребления газа может быть чревато увеличением государственного долга страны.

Энергетическая безопасность стран Европы и, в частности, Германии в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа. В середине июня «Газпром» на 60 процентов сократил объемы поставок топлива в регион, объяснив это техническими проблемами с комплектующими трубопровода «Северный поток». Кроме того, газопровод будет закрыт на плановое техническое обслуживание с 11 по 21 июля, и поставки прекратятся полностью.

Дефицит энергоносителей привел к тому, что страны Евросоюза начали готовиться к запуску экстренных планов по укреплению энергобезопасности. Некоторые государства, в том числе Германия, решили восстанавливать угольную генерацию вопреки установкам о сокращении вредных выбросов в атмосферу.

На фоне обострившейся ситуации с поставками «Газпрома» министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с турбиной для газопровода «Северный поток». Он призвал Оттаву передать России газоперекачивающие агрегаты Siemens, застрявшие там после ремонта из-за санкций.