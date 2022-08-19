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Плавающая на каяке туристка попала под мощный ураган и утонула на глазах мужа

На Корсике ветер в 62 метра в секунду унес пожилую туристку, плавающую на каяке

Фото: Jon Ingall / Shutterstock

На французском острове Корсика мощный ураган унес пожилую туристку, плавающую на каяке. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в четверг, 18 июня, во время сплава на каяках. Группа путешественников попала под сильные порывы ветра, которые достигали 62 метров в секунду. В результате ураган подхватил 60-летнюю женщину и унес ее на глазах мужа.

Туристка утонула, через некоторое время ее тело было обнаружено в воде вблизи города Бестия. Остальным отдыхающим удалось спрятаться от ветра.

По данным издания, это уже не первый случай гибели людей в Европе за последнее время из-за ураганов. Помимо британки, известно также о 12 смертях в Италии, Австрии и Франции.

Ранее в июле трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, утонула в бассейне одного из гостевых домов Крыма. Специалисты выясняют, соблюдалось ли законодательство о предоставлении услуг отдыхающим, а также проверяют соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

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Мария Гейн
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