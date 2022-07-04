Трехлетняя девочка утонула в бассейне во время отдыха в Крыму

В бассейне гостевого дома в Николаевке в Крыму утонул трехлетний ребенок

В Крыму трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, утонула в бассейне. Об этом пишет информационное агентство «Крыминформ».

Происшествие случилось в воскресенье, 3 июля, в гостевом доме курортного поселка Николаевка. Трехлетний ребенок, находившийся на отдыхе с родителями, временно остался без присмотра и утонул в бассейне — отмечалось, что никто не заметил, как девочка упала в воду.

Прокуратура и Следственный комитет России начали проверку обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит также выяснить, соблюдалось ли законодательство о предоставлении услуг отдыхающим. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее в июне российский турист утонул на пляже одного из пятизвездочных отелей в Анталье. Сообщалось, что ему на помощь пришли спасатели и другие посетители пляжа, которые сумели достать отдыхающего из воды и вызвали экстренные службы. Однако несмотря на предпринятые усилия врачей мужчина скончался, не приходя в сознание.