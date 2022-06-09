Россиянин утонул на пляже пятизвездочного отеля в Турции

Российский турист утонул на пляже отеля в Анталье

Российский турист утонул на пляже одного из пятизвездочных отелей в Анталии. Об этом сообщает Karaman Habercisi.

Погибший отдыхал в одном из отелей курортной зоны Манавгат в Анталии. Отмечается, что мужчина пошел купаться и в какой-то момент начал тонуть — на помощь к нему поспешили спасатели и другие посетители пляжа. Россиянин был доставлен в больницу, однако, несмотря на предпринятые усилия врачей, скончался, не приходя в сознание.

«Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления. Генконсульство в координации со страховой компанией занимается вопросами репатриации», — пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство России в Анталье.

Ранее стало известно о несчастном случае на острове Ольхон в Иркутской области. Российский турист, пытавшийся сделать фото во время экскурсии на Байкале, оступился и упал со скалистого обрыва высотой 60-80 метров. От полученных травм он скончался на месте.