Лукашенко призвал белорусов утихомириться

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что он не планирует нападать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не планирует нападать на Украину. Об этом глава государства высказался во время встречи с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района Брестской области, передает «Sputnik Беларусь».

Он подчеркнул, что не имеет намерения развязывать какие-либо боевые действия, и призвал население страны к миру и спокойствию. «Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение — вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», — заявил Лукашенко.

Глава республики также опроверг конфликт между Украиной и Россией, высказав мнение, что на сегодняшний день с РФ «воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего».

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск уже де-факто сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). При этом политик отметил, что в Белоруссии пока не видит смысла в признании их независимости.