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Лукашенко призвал белорусов утихомириться

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что он не планирует нападать на Украину

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не планирует нападать на Украину. Об этом глава государства высказался во время встречи с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района Брестской области, передает «Sputnik Беларусь».

Он подчеркнул, что не имеет намерения развязывать какие-либо боевые действия, и призвал население страны к миру и спокойствию. «Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение — вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», — заявил Лукашенко.

Глава республики также опроверг конфликт между Украиной и Россией, высказав мнение, что на сегодняшний день с РФ «воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего».

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск уже де-факто сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). При этом политик отметил, что в Белоруссии пока не видит смысла в признании их независимости.

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Георгий Нестеров
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