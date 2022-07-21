Лукашенко объявил о фактическом сотрудничестве Белоруссии с ДНР и ЛНР

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия де-факто сотрудничает с ДНР и ЛНР

Минск уже де-факто сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но в признании их независимости пока не видит смысла. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова цитирует БЕЛТА.

По словам политика, признание Донецка и Луганска «ничего бы не добавило» его жителям, а потому в этом нет «никакой необходимости».

«Это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?". Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — объявил Лукашенко.

Он добавил, что, помогая республикам Донбасса продовольствием и стройматериалами, он фактически «сотрудничает с Украиной», так как «Украину уже поделили на части».