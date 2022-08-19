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Последствия локдаунов оказались опаснее коронавируса

Telegraph: последствия локдаунов оказались опаснее коронавируса в Великобритании

Фото: Pixabay

Последствия карантинов и локдаунов в Великобритании сейчас, возможно, убивают сейчас больше людей, чем заражения COVID-19. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на статистические данные и заявления медицинских организаций.

По информации издания, в ходе борьбы с пандемией в течение 2020 и 2021 годов в Британии было отменено множество приемов и процедур, что привело к «огромному отставанию» в сфере профилактики заболеваний, которое минздрав до сих пор не может ликвидировать.

Так, Британский фонд по исследованию сердечно-сосудистых заболеваний заявил о глубокой обеспокоенности данными статистики, а Ассоциация по борьбе с инсультом заявила, что уже давно ожидала роста смертности.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России нет необходимости вводить коронавирусные ограничения. В ведомстве напомнили о базовых правилах профилактики COVID-19, также сохраняется рекомендация к прохождению ревакцинации раз в полгода.

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Марина Совина
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