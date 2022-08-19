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Орки из «Властелина колец» попросили не сравнивать их с русскими

Орки из «Властелина колец» заявили, что сравнения с русскими их «оскорбляют»

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Орки из фильма «Властелин колец» попросили не сравнивать их с русскими. Видеозапись с их обращением была опубликована на YouTube-канале украинской организации по защите животных UAnimals.

В ролике, где были использованы фрагменты из фильма с новой озвучкой, фэнтезийные персонажи призывают зрителей не называть русских орками, поскольку это «оскорбительно» для последних.

«Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», — высказались герои видео.

Орки также уточнили, что они «не целятся в женщин и детей, не воруют стиральные машины и не испражняются на ковры». «Мы — воины, а не какой-то хлам», — заключили персонажи.

В ролике также появился актер Сала Бэйкер, исполнивший роль Саурона во «Властелине колец». Он заявил, что удивлен «абсолютному злу, с которым борются жители Украины», и призвал неравнодушных помогать зоозащитной организации UAnimals.

Ранее режиссер Питер Джексон рассказал об игнорировавших его авторах сериала «Властелин колец».

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Дениза Мацаева
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