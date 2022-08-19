Машков высказался об уезжающих из России

Российский актер Владимир Машков высказался о людях, уезжающих из страны

Советский и российский актер и режиссер Владимир Машков высказался о людях, уезжающих из страны. Его слова передает KP.RU.

Машков заявил, что в других странах граждан России «никогда не почувствуют». По его мнению, идея эмигрировать сама по себе неудачная.

«Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют — это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте», — высказался актер. Он также добавил, что хочет жить «в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми».

Ранее артист Владимир Машков назвал Арнольда Шварценеггера «камнем с глазами».