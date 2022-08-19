Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Машков высказался об уезжающих из России

Российский актер Владимир Машков высказался о людях, уезжающих из страны

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Советский и российский актер и режиссер Владимир Машков высказался о людях, уезжающих из страны. Его слова передает KP.RU.

Машков заявил, что в других странах граждан России «никогда не почувствуют». По его мнению, идея эмигрировать сама по себе неудачная.

«Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют — это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте», — высказался актер. Он также добавил, что хочет жить «в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми».

Ранее артист Владимир Машков назвал Арнольда Шварценеггера «камнем с глазами».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»
Обнаружено крупнейшее в Европе древнее сооружение
МИД назвал гарантию недопущения «второго Чернобыля» на Украине
Минобороны заявило о расстреле бойцами «Кракена» бежавших с поля боя солдат ВСУ
Зеленский решил ускорить приватизацию на Украине
Машков высказался об уезжающих из России
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ под Харьковом
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и снарядов HIMARS
Минобороны сообщило о подавлении взвода РСЗО «Смерч» в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.