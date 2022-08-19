В Запорожской области примут меры после взрыва на ЛЭП

Член администрации Запорожья Рогов заявил об усилении мер безопасности после взрыва на ЛЭП

В Запорожской области примут меры после взрыва на ЛЭП в Мелитополе, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

«Да, безусловно, [меры безопасности будут усилены,] то есть насколько хватает сил и ресурсов человеческих. Все это [введение дополнительных мер безопасности на объектах энергетики] будет реализовываться подобным образом», — сообщил он.

Он также отметил, что усиленные меры безопасности на энергетических объектах уже введены, однако для их обеспечения недостаточно людей.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы попытались устроить теракт на ЛЭП в Мелитополе. Рогов рассказал, что специалисты-взрывотехники предотвратили теракт, разминировав и уничтожив взрывное устройство.

