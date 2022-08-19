Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»

Заместитель председателя СвДП Кубикки выступил за запуск «Северного потока-2»

Фото: Pixabay

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за запуск газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», — сказал он, добавив, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнитьгазохранилища на зиму.

«При этом Кубикки отмеил, что нет веских причин не вводить в эксплуатацию “Северный поток-2”».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что страна больше не будет опираться на дешевый газ из России. «Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий признания России «спонсором терроризма»
В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»
США предрекли «крах всего» из-за «дряхлеющего» президента Байдена
Минпромторг оценил риски инфляции на продукты
Поставки оружия Украине назвали почти неограниченными
В Индонезии допустили встречу Путина и Байдена на G20
Рианна потеряла 250 тысяч долларов на продаже дома в США
Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе
Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС
Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.