В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»

Заместитель председателя СвДП Кубикки выступил за запуск «Северного потока-2»

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за запуск газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», — сказал он, добавив, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнитьгазохранилища на зиму.

«При этом Кубикки отмеил, что нет веских причин не вводить в эксплуатацию “Северный поток-2”».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что страна больше не будет опираться на дешевый газ из России. «Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он.