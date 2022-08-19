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Пожары в Европе уничтожили рекордное количество леса

Представитель ЕК Уйвари: в Европе пожары уничтожили рекордные 700 тыс. га леса

Фото: Juan Medina / Reuters

С начала 2022 года лесные пожары на территории Евросоюза (ЕС) уничтожили 700 тысяч гектаров леса — это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, пишет ТАСС.

«Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, страны сообщества направили для борьбы с огнем 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных», — заявил Уйвари. По словам пресс-секретаря, ЕС также активно использует спутниковую систему Copernicus для мониторинга распространения пожаров.

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Ранее специалисты выяснили, что сильнее других стран ЕС от лесных пожаров пострадала Испания — на нее пришлось почти 40 процентов выжженных пламенем территорий. По данным специалистов, на территории страны огнем было пройдено более 236,9 тысячи гектаров — 37,7 процента от общей площади возгораний в Европе.

Отмечалось, что связанные с изменением климата природные пожары в Испании летом охватили практически все автономные сообщества. Наиболее крупные очаги находились в Галисии, Кастилии-и-Леоне, Астурии, Эстремадуре, Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и Каталонии.

Нина Ташевская
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