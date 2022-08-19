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Бойцы Росгвардии нашли тайники с иностранным оружием в Харьковской области

Бойцы Росгвардии нашли в лесу Харьковской области тайники с иностранным оружием

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Росгвардии нашли в лесу Харьковской области тайники с иностранным оружием — схроны были тщательно замаскированы, их содержимое удалось изъять лишь после обследования сапером. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, накануне военнослужащий спецподразделения Росгвардии нашел в лесу один из тайников неподалеку от населенного пункта на востоке Харьковской области. Схрон был закопан в землю в густых зарослях, но боец спецназа обратил внимание на характерные демаскирующие признаки и решил проверить подозрительный участок. После обследования тайника сапером росгвардейцы изъяли завернутые в покрывало американскую противотанковую управляемую ракету «NLAW», огнемет иностранного производства и реактивную штурмовую гранату.

Еще один американский гранатомет росгвардейцы нашли в тайнике, оборудованном в подвале дома одного из населенных пунктов. В нем же нашли две реактивные штурмовые гранаты и различное огнестрельное оружие. Позже военнослужащие Росгвардии нашли еще четыре тайника, в которых были переносной зенитный ракетный комплекс, четыре противотанковые управляемые ракеты, 20 выстрелов к гранатометам и более 1500 разных патронов. В той же местности, где были найдены тайники, саперы нашли около 40 взрывоопасных предметов. 19 из них были идентифицированы: это были противопехотные мины «Лепесток», запрещенные международной конвенцией.

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Владимир Шарапов
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