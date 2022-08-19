Стало известно о ликвидации пятерых старших офицеров ВСУ в зоне СВО

«Русская весна»: за прошедшую неделю в зоне СВО ликвидировали пятерых старших офицеров ВСУ

Пятеро старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Русская весна».

Согласно данным издания, среди погибших числятся начальник командного центра оперативно-тактической группы «Восток», полковник Олексюк Игорь Петрович, офицер сухопутных войск украинской армии, полковник Мельник Юрий Алексеевич, офицер оперативно-тактического уровня Воздушных сил Украины, полковник Берлявский Александр Анатольевич, летчик-истребитель 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины, полковник Погорелый Юрий Викторович, а также офицер сухопутных войск армии Украины, подполковник Бова Олег Викторович.

Ранее один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» заявил, что в ходе специальной военной операции России техническая оснащенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала.