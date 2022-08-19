Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали за шпионаж агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Арчи, который за деньги передавал сведения за рубеж. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, россиянин сам вышел на связь с представителями СБУ и предложил им за вознаграждение собирать данные, угрожающие безопасности России.
В отношении мужчины возбудили дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.
25 марта сообщалось, что ФСБ России задержала в Подмосковье украинского шпиона по кличке «Малыш». Мужчина собирал и передавал СБУ сведения о работающих в России соотечественниках, прежде всего политологах и журналистах, выступающих против киевского режима, отметили в УФСБ.