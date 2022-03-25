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ФСБ заподозрила гражданина Украины в шпионаже на СБУ

ФСБ России сообщила о задержании в Подмосковье украинского шпиона по кличке «Малыш»

Кадр: ФСБ РФ

В Московской области сотрудники ФСБ задержали мужчину с двойным гражданством Украины и Польши, подозреваемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в подмосковном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный работал на Службу безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом «Малыш». Настоящая его фамилия Рудась, он родом из Харькова, учился в Академии военного искусства Варшавы и тогда стал сотрудничать с агентством разведки Польши, используя псевдоним «Лис», для сбора сведений о студентах из Украины и Белоруссии.

В настоящее время украинец собирал и передавал СБУ сведения о работающих в России соотечественниках, прежде всего политологах и журналистах, выступающих против киевского режима, отметили в УФСБ.

Мужчина дал признательные показания и рассказал о том, как был завербован, о выполненных им заданиях и способах передачи СБУ собранной информации. Он приехал в Москву в 2019 году и поступил в российский вуз на политологический факультет.

Рудась был задержан с поличным, когда пытался получить сведения о военнослужащих, участвующих в спецоперации Вооруженных Сил России на Украине.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России — по его словам, ответ России в таком случае будет незамедлительным.

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Любовь Ширижик
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