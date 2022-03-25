Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Заподозренный в шпионаже украинец по кличке Малыш рассказал о вербовке СБУ

ФСБ показала видео задержания в Подмосковье украинского шпиона по кличке Малыш
Начало событий в новости ФСБ заподозрила гражданина Украины в шпионаже на СБУ

Задержанный в Подмосковье сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что был завербован в апреле 2021 года. Об этом он сообщил на видео, опубликованном РИА Новости.

На кадрах видно, как спецназ ФСБ укладывает мужчину на землю и надевает на него наручники. На допросе он называет свою фамилию Рудась и кличку Малыш и говорит, что сотрудник СБУ по имени Антон давал ему задания о поиске журналистов, оппозиционных к киевскому режиму. В 2015-2016 годах Рудась обучался в Варшаве и там из-за компромата стал сотрудничать с польской разведкой. Мужчина пояснил, что у него была поддельная карта поляка.

Ранее 25 марта ФСБ сообщила о поимке мужчины с двойным гражданством Украины и Польши, подозреваемого в шпионаже. Он был задержан с поличным, когда пытался получить сведения о военнослужащих, участвующих в спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Мужчина дал признательные показания и рассказал о том, как был завербован, о выполненных им заданиях и способах передачи СБУ собранной информации. Он приехал в Москву в 2019 году и поступил в российский вуз на факультет политологии.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России — по его словам, ответ России в таком случае будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине
Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников
Мужчина напал с топором на сотрудника Следственного комитета в Москве
Минобороны России предупредило о последствиях поставок систем ПВО Украине
Генштаб предупредил о реакции России на попытки закрыть небо над Украиной
Минюст признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Российский Генштаб заявил о прекращении существования ВМС Украины
Россиянин застрял в Египте почти на месяц и описал опыт словом «кайфуем»
Эрдоган заявил о близости России и Украины к консенсусу на переговорах
Заподозренный в шпионаже украинец по кличке Малыш рассказал о вербовке СБУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.