В российском регионе младенец умер после родов матери в машине скорой помощи

В Ивановской области младенец умер после родов матери в машине скорой помощи

В Вичугском районе Ивановской области младенец умер после родов матери в машине скорой помощи. Об этом «Российской газете» рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Собеседник издания пояснил, что медика в машине рядом с роженицей в российском регионе не оказалось — фельдшер ехала рядом с водителем.

Когда женщина родила она передала младенца фельдшеру. Та запеленала его и передала врачам. Однако спустя несколько часов новорожденный умер.

Позже фельдшер рассказала, что оставила женщину одну, поскольку плохо себя чувствовала. Медик подозревала, что заразилась коронавирусом, но в день случившегося тест показал отрицательный результат. Тем не менее фельдшер решила не рисковать и осталась на месте рядом с водителем.

Ее уже отстранили от работы, жительница Ивановской области находится на больничном. Следователи начали разбираться в других обстоятельствах случившегося.

Ранее в больнице Новосибирска младенец при рождении упал на пол и получил перелом темени. Мать ребенка сообщила, что во время родов произошел разрыв пуповины и девочка выпала на пол. По ее словам, акушерка якобы заявила, что девушка «сделала ребенка дураком» и теперь ее будут судить.

Россиянка подчеркнула, что просила медиков о помощи, когда почувствовала начало родов.