Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе младенец умер после родов матери в машине скорой помощи

В Ивановской области младенец умер после родов матери в машине скорой помощи

Фото: Lenta.ru

В Вичугском районе Ивановской области младенец умер после родов матери в машине скорой помощи. Об этом «Российской газете» рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Собеседник издания пояснил, что медика в машине рядом с роженицей в российском регионе не оказалось — фельдшер ехала рядом с водителем.

Когда женщина родила она передала младенца фельдшеру. Та запеленала его и передала врачам. Однако спустя несколько часов новорожденный умер.

Позже фельдшер рассказала, что оставила женщину одну, поскольку плохо себя чувствовала. Медик подозревала, что заразилась коронавирусом, но в день случившегося тест показал отрицательный результат. Тем не менее фельдшер решила не рисковать и осталась на месте рядом с водителем.

Ее уже отстранили от работы, жительница Ивановской области находится на больничном. Следователи начали разбираться в других обстоятельствах случившегося.

Ранее в больнице Новосибирска младенец при рождении упал на пол и получил перелом темени. Мать ребенка сообщила, что во время родов произошел разрыв пуповины и девочка выпала на пол. По ее словам, акушерка якобы заявила, что девушка «сделала ребенка дураком» и теперь ее будут судить.

Россиянка подчеркнула, что просила медиков о помощи, когда почувствовала начало родов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе
Аналитик рассказал об ударе газовых ограничений по промышленности в Италии
Закрыто дело о служебном подлоге против вице-мэра российского города
Умер «апельсиновый король» из списка Forbes
Латвия заявила о готовности к протестам из-за советского памятника
Звезда реалити-шоу установил виниры в Турции и лишился зубов
Космонавт рассказал о возмутившем его коллег болте на МКС
Власти Таиланда разрешили иностранцам продлевать срок пребывания в стране
Петербургская студентка от голода съела бледную поганку в лесу и умерла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.