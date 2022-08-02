Младенец упал на пол и получил перелом во время рождения в российской больнице

В больнице Новосибирска младенец во время рождения упал на бетонный пол и получил перелом

В Новосибирске младенец во время рождения упал на бетонный пол и получил перелом темени. Об этом бабушка новорожденной девочки рассказала «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел ночью 16 июля. По словам матери ребенка, во время родов произошел разрыв пуповины и девочка выпала на пол. По ее словам, акушерка якобы заявила, что девушка «сделала ребенка дураком» и теперь ее будут судить. Мать девочки подчеркнула, что просила медиков о помощи, когда почувствовала начало родов.

Бабушка пострадавшего младенца рассказала изданию, что рядом с рожающей девушкой все время находилась медработница. «Стояла и смотрела. Дочка кричала: "Я рожаю!". А потом услышала удар об пол — ребенок выпал. После этого выбежала женщина в годах, схватила младенца и убежала с ним», — заявила она.

На следующий день врачи из другой смены рассказали, что новорожденная девочка получила перелом темени и находится в тяжелом состоянии. Кроме того, у ребенка диагностировали гематому и кисту головного мозга. По информации издания, врачи не дают прогнозов по состоянию девочки и рекомендовали ей отдых и уход.

При этом, по словам бабушки ребенка, в выписных документах врачи написали, что «произошли скорые, стремительные роды в вертикальном положении, частично в руки акушерки». Женщина не согласна с такой формулировкой. «Что значит частично в руки, если ребенок упал на пол вниз головой, мы так и не поняли», — возмутилась она.

По словам женщины, она отправила жалобу в прокуратуру.

В региональном Минздраве изданию не стали комментировать ситуацию, сославшись на медицинскую тайну.

Ранее в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге врачи забыли иглу в легком новорожденного мальчика. Через сутки после выписки ребенок умер дома.