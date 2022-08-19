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В российском регионе выпал первый снег и попал на видео

В Горном Алтае 19 августа выпавший первый снег, его сняли на видео

В российский регион — Горный Алтай — 19 августа пришла зима. Местные жители сняли выпавший ночью первый снег. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новые известия».

На кадрах видно засыпанную дорогу, а также горную долину с елями, которые тоже покрыты снегом. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Горно-Алтайском центре по гидрометеорологии (ЦГМС) и мониторингу окружающей среды.

«Снег выпал. Сегодня ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, выпадали по высокогорью, это зафиксировали труднодоступные метеостанции в Усть-Коксинском районе на высоте в 2 тысяч метров», — заявили в центре. Там уточнили, что местами отмечались осадки в виде дождя. Подобная погода, как сообщается, сохранится до середины следующей недели.

Ранее жители Ярославской области стали свидетелями редкого для региона явления — северного сияния. Зеленые всполохи появились в ночь на 18 августа на небе в северных районах области.

Никита Абрамов
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