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Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления

Жители Ярославской области смогли запечатлеть редкое для региона северное сияние
СюжетМагнитные бури:

Фото: страница «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте»

Жители Ярославской области стали свидетелями редкого для региона явления — северного сияния. Соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Зеленые всполохи появились в ночь на 18 августа на вечернем и ночном небе в северных районах российского региона. Так, «Московский комсомолец» сообщил, что сияние смогли запечатлеть в Рыбинске, Пошехонье и Тутаеве.

Издание отмечает, что магнитная буря, ставшая причиной природного явления, ночью достигла шести баллов. То же самое повторится в ночь на 19 августа.

Ранее на Кольском полуострове вблизи реки Пак местный житель снял на видео мощную вспышку северного сияния. На опубликованном видео видно, что всполохи охватили все небо.

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Никита Абрамов
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