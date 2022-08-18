Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления

Жители Ярославской области смогли запечатлеть редкое для региона северное сияние

Жители Ярославской области стали свидетелями редкого для региона явления — северного сияния. Соответствующие фотографии очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Зеленые всполохи появились в ночь на 18 августа на вечернем и ночном небе в северных районах российского региона. Так, «Московский комсомолец» сообщил, что сияние смогли запечатлеть в Рыбинске, Пошехонье и Тутаеве.

Издание отмечает, что магнитная буря, ставшая причиной природного явления, ночью достигла шести баллов. То же самое повторится в ночь на 19 августа.

Ранее на Кольском полуострове вблизи реки Пак местный житель снял на видео мощную вспышку северного сияния. На опубликованном видео видно, что всполохи охватили все небо.