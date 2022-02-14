Мощную вспышку северного сияния на Кольском полуострове сняли на видео

На Кольском полуострове вблизи реки Пак местный житель снял на видео мощную вспышку северного сияния. Кадрами россиянин поделился на странице во «ВКонтакте».

На опубликованном видео видно, что северное сияние охватило все небо. Оно полыхает огнями на северной и южной стороне.

«Прошлым вечером небо нам подарило вновь мощную вспышку сияния, полыхало очень ярко и красиво!» — написал житель Мурманска в социальной сети.

Ранее в Арктике сняли на видео «танцующее» северное сияние, которое переливалось в небе. Природное явление удалось запечатлеть в 40 километрах от Мурманска.

В Арктике период северного сияния длится с сентября по май. Чаще всего арктические сияния происходят в периоды, близкие по времени к весеннему и осеннему равноденствию — тогда туристы и жители начинают «охоту» за редким природным явлением.