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69-я параллель

В Арктике сняли на видео «танцующее» северное сияние

Житель Мурманской области снял на видео «танцующее» северное сияние

В Мурманской области местный житель снял на видео «танцующее» северное сияние. Ролик он опубликовал в группе «Погода в Мурманске» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в ночном небе Арктики переливается северное сияние.

«Видео без ускорения, в реальном времени Аврора танцевала на небе», — прокомментировал свое видео автор.

Он рассказал, что кадры сняты в 40 километрах от Мурманска.

Ранее северное сияние местная жительница сняла в Якутии. Природное явление удалось запечатлеть в селе Оленек.

В Арктике период северного сияния длится с сентября по май. Чаще всего арктические сияния происходят в периоды, близкие по времени к весеннему и осеннему равноденствию — тогда туристы и жители начинают «охоту» за редким природным явлением.

Анастасия Шейкина
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