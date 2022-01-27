Жительница села в Якутии сняла на видео северное сияние

В небе села Оленек в Якутии появилось северное сияние. Видео природного явления опубликовала местная жительница в своем TikTok-аккаунте.

На кадрах видно полярное сияние — оно охватило все ночное небо.

Ранее снимок немецкого фотографа Нанны Хайтманн, на котором белый пес в Мурманской области стоит на фоне северного сияния, попал подборку ста лучших фотографий 2021 года по версии Time.

В Арктике период северного сияния длится с сентября по май. Чаще всего арктические сияния происходят в периоды, близкие по времени к весеннему и осеннему равноденствию — тогда туристы и жители начинают «охоту» за редким природным явлением.