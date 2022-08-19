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Сын российского депутата назвал грязью волонтеров и попал на видео

В Асбесте сын депутата назвал грязью девушек-волонтеров из автоклуба и попал на видео

В Асбесте Свердловской области 21-летний Егор Александрин, сын депутата Дмитрия Александрина, назвал грязью девушек-волонтеров из местного автоклуба. Видео опубликовала одна участниц событий на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодой человек грубит россиянкам. Парень называет их машины ведрами и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства».

Девушка-волонтер позже пояснила, что младший Александрин собирается стать депутатом городской думы. Пока же молодой человек работает менеджером по продажам на предприятии ОАО «Ураласбест».

В 2021 году Дмитрий Александрин на заседании гордумы избил женщину-депутата при обсуждении городского бюджета.

Ранее в Башкирии депутат от ЛДПР Арсений Камалов избил пенсионера, чтобы отомстить бывшей жене из-за ребенка.

Он угрожал родителям экс-супруги поджогом их квартиры и машины. После этого депутат силой забрал ребенка, однако впоследствии вернул его. Когда отец женщины вышел встретить девочку, Камалов нанес ему удары в лицо, а также ногами по голове. Пострадавшего госпитализировали.

Анна Щербакова
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