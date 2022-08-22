Назвавший волонтеров грязью кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов

Назвавший волонтеров грязью кандидат в депутаты гордумы отказался от участия в выборах

Кандидат в депутаты городской думы Асбеста Свердловской области Егор Александрин, который назвал грязью девушек-волонтеров из местного автоклуба, снимет свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщил отец Александрина Дмитрий на внеочередном заседании политсовета отделения партии, его кадры публикует Telegram-канал «Погоны и галстуки».

«Я хочу сказать, что действительно, наверное, в рамках проведения агитационной работы, какие бы ни совершались провокации, кандидат в депутаты должен быть сдержан. Слова, которые сказал Егор, наверняка говорить не следовало. На основании ситуации, которая сложилась сейчас, в том числе в соцсетях, я предлагаю политсовету принять соответствующие организационные решения, касающиеся участия Егора в выборах», — сказал Александрин-старший.

Решение о снятии кандидатуры сына с выборов было принято вместе с сыном, сообщил Александрин-старший. Он также попросил политсовет освободить его от должности замсекретаря асбестовского отделения партии.

На кадрах с заседания политсовета также показано обращение Егора Александрина к жителям Асбеста. Он говорит, что сожалеет о том, что его эмоции «взяли вверх».

О том, что Александрин-младший назвал грязью девушек-волонтеров, стало известно 18 августа. На опубликованных кадрах видно, что кандидат в депутаты гордумы грубит россиянкам. Парень называет их машины «ведрами» и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства».

Впоследствии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Александрина-младшего записать видео с извинениями. «Думаю, делать ему в думе нечего», — сказал глава региона.

Отец кандидата в депутаты гордумы заступился за своего 21-летнего сына Егора. По его словам, сына спровоцировали конкуренты — представители одной из политических партий.