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Губернатор призвал извиниться назвавшего избирателей «грязью» сына депутата

Губернатор Куйвашев призвал извиниться сына депутата, назвавшего избирателей «грязью»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил кандидату в депутаты думы Асбеста Егору Александрину, который назвал «грязью» девушек-волонтеров из местного автоклуба, записать видео с извинениями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем. Думаю, делать ему в думе нечего», — высказал он свою позицию он, добавив, что разговаривающие подобным образом молодые люди заслуживают только подзатыльников.

«Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца», — резюмировал Куйвашев.

Видео с 21-летним Александриным появилось в сети 19 августа. На кадрах видно, как молодой человек грубит россиянкам. Парень называет их машины ведрами и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства».

В 2021 году его отец Дмитрий Александрин на заседании гордумы избил женщину-депутата при обсуждении городского бюджета.

Марина Совина
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