Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына

Депутат гордумы Асбеста Александрин заступился за сына, назвавшего избирателей грязью

Депутат городской Думы Асбеста Дмитрий Александрин заступился за своего 21-летнего сына Егора, который назвал избирателей грязью. Слова парламентария приводит KP.RU.

По его мнению, сына спровоцировали конкуренты — представители одной из политических партий.

«У нас есть фонд «За родной Асбест», мы объясняем, в том числе, порядок организации парковок, детских площадок по программе "Комфортная городская среда" и так далее. Конкуренты из другой партии, они у нас в Асбесте агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций. Кричат "жулики, воры"», — рассказал депутат.

Александрин объяснил, что Юлия Маткаримова, которая, по его словам, спровоцировала сына на скандал, имеет неоднозначную репутацию в городе. Девушка работает на одну из партий, содержит приюты для собак, в которых умирали животные, рассказал парламентарий.

«Юлия подошла к Егору, давай на шею ему вешаться, давай звать его куда-то поехать, как проститутка. Он так и отреагировал. Они засняли конец разговора», — отметил Александрин.

Депутат признался, что относится к произошедшему «не с восторгом», однако его сын не сам начал конфликт, а подставился под него.

Ролик на котором Александрин грубит девушкам-волонтерам, появился в сети 19 августа. Парень называет их машины ведрами и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» — ниже его «достоинства».

Позднее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил кандидату в депутаты думы Асбеста Александрину записать видео с извинениями.

Ранее в 2021 году его депутат Дмитрий Александрин на заседании гордумы избил женщину-депутата при обсуждении городского бюджета.