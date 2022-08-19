Экотренд на многоразовую туалетную бумагу вызвал споры в интернете

News18: в Twitter предложили пользоваться биде вместо многоразовой туалетной бумаги

В сети предложили использовать биде как альтернативу набирающей популярность многоразовой туалетной бумаге. На ролик о гигиеническом средстве в TikTok, который вызвал споры у пользователей Twitter, обратило внимание издание News18.

Ролик о многоразовой туалетной бумаге был опубликован на странице ее производителя — компании Net Zero Co. На видео девушка, пользующаяся пригодными для стирки салфетками из хлопка вместо туалетной бумаги, утверждает, что такой подход экономит деньги и является экологичным. На сайте производителя указано, что для производства обычной туалетной бумаги ежегодно вырубается около 9,8 миллиона деревьев, а отбеленная туалетная бумага выделяет токсины в воздух и воду, что вредит людям и дикой природе.

Экотренд вызвал споры в интернете: по мнению пользователей Twitter, подобный подход негигиеничен. Комментаторы ролика предложили героине видео воспользоваться биде. «Если бы я увидел такое в чьем-то доме, я бы развернулся и ушел навсегда», «Должен быть другой способ спасти мир», «Но ведь у нее (девушки в видеоролике — прим. "Ленты.ру") уже есть биде, зачем ей многоразовая туалетная бумага?» — писали они.

РИА Новости сообщало, что к 18 августа Net Zero Co распродали все запасы многоразовой туалетной бумаги.

Ранее стало известно, что Германия может столкнуться с нехваткой туалетной бумаги и упаковки для лекарств из-за дефицита газа. Об этом газете Zeit заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.