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Власти Таиланда разрешили иностранцам продлевать срок пребывания в стране

Таиланд разрешил туристам продлевать срок пребывания в королевстве с 30 до 45 дней

Фото: unsplash

Власти Таиланда разрешат иностранным туристам, в том числе российским, продлевать срок пребывания в стране. Об этом со ссылкой на представителя правительственного центра контроля за ситуацией с COVID-19 (CCSA) сообщает газета Bangkok Post.

Указ вступит в силу 1 октября и будет действовать до 31 марта 2023 года. Таким образом, граждане свыше 50 государств, использующие для въезда в Таиланд визы и имеющие право находиться там до 30 дней, теперь смогут продлить срок пребывания до 45 дней. Это нововведение также относится и к россиянам, которые в настоящее время могут находиться в стране без визы 30 дней.

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Более того, по данным издания, путешественники еще из 18 государств, которым разрешен безвизовый въезд, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде в два раза, а именно с 15 до 30 дней.

Власти Таиланда надеются, что рост иностранного туристического потока благоприятным образом скажется на местной экономике, серьезно пострадавшей от пандемии COVID-19. Отмечается, что с января по июль королевство посетили 3,78 миллиона иностранных путешественников.

Ранее в августе россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Таиланд. Сообщалось, что цена за отдых в азиатской стране с отправлением из российских регионов у туроператоров стартует от 203 тысяч рублей.

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Фариза Бацазова
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