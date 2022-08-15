Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость путевок в Таиланд

АТОР: цена тура в Таиланд с вылетом из регионов России начинается от 203,3 тысячи рублей

Стоимость отдыха в Таиланде с отправлением из российских регионов у туроператоров начинается от 203 тысяч рублей. Оптимальную цену туров назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расценкам TEZ Tour, десятидневная путевка для двоих жителей Санкт-Петербурга обойдется в 203,3 тысячи рублей. В сумму включены перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и питание на базе завтраков.

Дороже стоят турпакеты на аналогичных условиях с отправлением из Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары, Челябинска и Минеральных Вод — цены стартуют от 245 тысяч рублей. Отдых с вылетом из Новосибирска, Красноярска и Иркутска будет стоить от 285, 293 и 299 тысяч рублей соответственно.

Ранее россиянка посетила Таиланд спустя три года перерыва и рассказала, что изменилось на курорте. По словам туристки, «средний чек на все» снизился. Кроме того, появилось больше доступных экскурсий.