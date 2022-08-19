В ДНР сообщили о боях у Авдеевки

Замглавы НМ ДНР Басурин сообщил, что союзные силы борются за населенные пункты у Авдеевки

Союзные силы борются за населенные пункты у Авдеевки. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«За Песками у нас есть населенный пункт Тоненькое, [взятие] которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за него идут бои, за Тоненькое [тоже] идут бои», — сказал замглавы.

Он объяснил, что контроль над этими местами позволит союзным войскам деблокировать группировку, которая находится в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 100-й бригады НМ ДНР продвинулись к Марьинке с севера, взяв опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подчеркивается, что именно из Марьинки и Красногоровки ведутся наиболее интенсивные обстрелы самого Донецка.

