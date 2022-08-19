Силы ДНР продвинулись на марьинском направлении с севера

Подразделения 100-й бригады ДНР взяли опорный пункт ВСУ, продвинувшись к Марьинке с севера

Военнослужащие 100-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) продвинулись к Марьинке с севера, взяв опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Агентство в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором бойцы НМ ДНР зачищают позиции противника и берут пленных в районе поселка Невельское.

Взятие опорного пункта продвинуло силы ДНР в сторону тактически важной на марьинском направлении Красногоровки. Именно из Марьинки и Красногоровки ведутся наиболее интенсивные обстрелы самого Донецка.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о входе союзных войск в Соледар. «Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте», — рассказал он.

