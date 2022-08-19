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Стало известно о входе союзных войск в Соледар

НМ ЛНР сообщила, что союзные войска вошли в Соледар и взяли под контроль несколько улиц

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Союзные войска вошли в Соледар. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте», — сообщил он.

Также стало известно, что союзные войска уже взяли под контроль несколько улиц населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали уходить из города. Марочко отмечал, что покинувшие город украинские командиры переложили свои обязанности на сержантский и рядовой состав.

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Алевтина Запольская
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