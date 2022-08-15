В ЛНР сообщили об уходе украинских офицеров из Соледара

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что офицеры ВСУ покинули позиции в районе Соледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали уходить из Соледара, сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Соледар отмечено убытие с позиций офицерского состава [ВСУ]», — сказано в публикации.

Также отмечается, что покинувшие город командиры переложили свои обязанности на сержантский и рядовой состав.

Ранее сообщалось, что союзные войска продолжают наступление на Соледар, в то время как отдельные отряды ВСУ укрываются в многокилометровых соляных шахтах.

Войска России, ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) с боями зашли в Соледар 10 августа, вооруженные столкновения развернулись в промзоне города. На следующий день в ЛНР рассказали о существенных успехах и в другом городе аггломерации — Артемовске.