В ЛНР сообщили об укрытии ВСУ в соляных шахтах

Помощник МВД ЛНР Киселев сообщил, что ВСУ укрываются в многокилометровых соляных шахтах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрываются в шахтах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

По его словам, союзные войска продолжают наступление на Соледар, в то время как отдельные отряды ВСУ оказывают очаговое сопротивление, прячась в многокилометровых соляных шахтах.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российским военным в рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ДНР и Херсонской области. Задачу удалось выполнить в донецких населенных пунктах Серебрянка, Соледар и в двух селах под Херсоном, уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Войска России, ЛНР и ДНР с боями зашли в Соледар 10 августа, вооруженные столкновения развернулись в промзоне города. На следующий день в ЛНР рассказали о существенных успехах и в другом городе аггломерации — Артемовске.