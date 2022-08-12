Минобороны доложило о подавлении взводов РСЗО «Град» в ДНР и под Херсоном
За минувшие сутки российским военным в рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в Донецкой народной республике (ДНР) и Херсонской области. Об этом доложил журналистам в пятницу, 12 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства уточнил, что задачу удалось выполнить в донецких населенных пунктах Серебрянка, Соледар и
в селах Широкое и Великая Александровка под Херсоном.
По словам Конашенкова, также были поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 противника в ДНР.
В Минобороны добавили, что всего с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка.
Ранее российские военные подавили три взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское в ДНР.